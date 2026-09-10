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Анджелина Джоли снялась для обложки глянца и рассказала о воспитании "индивидуальностей" на фоне отчуждения её детей от отца — Брэда Питта

Анджелина Джоли снялась для обложки глянца и рассказала о воспитании "индивидуальностей" на фоне отчуждения её детей от отца — Брэда Питта

Анджелина Джоли снялась для обложки журнала L'Officiel, а в интервью для издания высказалась о воспитании своих детей на фоне их окончательного отдаления от отца — Брэда Питта.

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Воробей

Можно только гадать, у кого из них более сволочной характер? Хотя, возможно, они друг друга стоят. Иначе бы легальная война не тянулась бы столь долго. Вот уж адвокаты нажились на дураках! ))))