9 лет в США строили мост из ниоткуда в никуда, потратив 11 млрд долларов. Про освоение бюджетных средств

Ну, вы же все знаете эти наши традиционные охи-ахи по поводу постоянного латания дорог и перекладывания мостовых? Ну, дескать, чиновники бюджетные средства осваивают, не забыв отщипнуть себе кусочек пирога.
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