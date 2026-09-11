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Газета.ру

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Пассажирка поезда в Германии отказалась покидать вагон и покусала полицейского

Пассажирка поезда в Германии отказалась покидать вагон и покусала полицейского

В Германии женщина отказалась выходить из поезда и покусала полицейского, пишет News.de.Как пишут СМИ, проводник поезда дальнего следования запретил пассажирке продолжать поездку и попросил ее покинуть вагон.

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