Очередная «ракетная авантюра»: как Россия будет отвечать на угрозы США

Пять лет назад по инициативе США прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В НАТО таким образом рассчитывали продолжить свое расширение на восток, что и произошло за счет присоединения Швеции и Финляндии.
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