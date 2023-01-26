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Роналду перед полуфиналом Кубка Саудовской Аравии: «С нетерпением жду большого матча!»

Криштиану Роналду поделился мыслями перед игрой «Аль-Насра». Сегодня «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Иттихадом» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

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