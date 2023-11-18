Андрей Молодые и их друзья стреляли не единожды – и после выхода из ЗАГСа, и по дороге в кафе. На видеокадрах, распространенных в соцсетях, во время выстрелов слышны испуганные крики людей, для которых эти звуки стали полной неожиданностью.
«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье
Комментарии
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алекс кузь
Вопросы об оружии - вопросы глубокие. Если не ограниивать права граждан на защиту родины законами о необходимой обороне, тогда на человека с оружием можно будет охототься с любыми подручными средствами поражения. Есть в руке ствол - лови арматуру или топор в череп. А сегодня такое дело, что в стране живут и могут только офицеры, а, типа граждане, - самим ничего нельзя.
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17 час.
A
Antanas
Могли посстрадать другие люди.Это бесответственность.
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16 час.
СП
Сергей Потемкин
А с полицаев взять нечего. Полицай , есть полицай...
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15 час.
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