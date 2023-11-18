«Невеста тоже стреляла»: раскрыты детали скандальной таджикской свадьбы в Подмосковье

алекс кузь

Вопросы об оружии - вопросы глубокие. Если не ограниивать права граждан на защиту родины законами о необходимой обороне, тогда на человека с оружием можно будет охототься с любыми подручными средствами поражения. Есть в руке ствол - лови арматуру или топор в череп. А сегодня такое дело, что в стране живут и могут только офицеры, а, типа граждане, - самим ничего нельзя.