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Мик Шумахер: «Когда-то отец перешел в «Мерседес». Не вижу причин, почему не могу сделать то же самое»

Мик Шумахер уже начал подготовку к возвращению в гонки.  Бывший гонщик «Хааса» признался, что «всерьез настроен вернуться в 2024 году, а может даже и в 2023-м».

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