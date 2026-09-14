В Кингисеппе Росгвардия обезвредила мужчину с ножом в хостеле

В Кингисеппе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нападение с ножом. Инцидент произошёл утром 13 сентября на Театральной улице.
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