Более тысячи российских вертолетов Ми-8Т могут вывести из эксплуатации

«Вертолеты России» вводят запрет на продление сроков эксплуатации Ми-8Т и крупнейшего в мире Ми-26Т. Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаил Казачков.
«Вертолеты России» вводят запрет на продление сроков эксплуатации Ми-8Т и крупнейшего в мире Ми-26Т. Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ) Михаил Казачков.
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