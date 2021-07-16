Житель Плесецкого района напал с ножом на родного брата, поссорившись с ним из-за квартирного вопроса

37-летнего жителя Плесецкого района признали виновным в покушении на убийство.Установлено, что 19 июня 2020 года днём в подъезде жилого дома на улице Чапыгина в Плесецке осуждённый поссорился с 38-летним братом и несколько раз ударил его ножом.