В российском регионе врачам поручили сообщать о не желающих прививать детей родителях

Депутат Госдумы России Ирина Филатова направила запросы вице-премьеру Татьяне Голиковой и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой дать юридическую оценку директивы, распространенной среди подведомственных учреждений министерством здравоохранения Иркутской области .
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