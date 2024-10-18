ФСБ задержала главу наркополиции Тульской области за организацию миграции

2,9K прочтений Вчера Следователи СУ СК и оперативники УФСБ задержали в Тульской области замначальника полиции по оперативной работе местного УМВД и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по делу об организации нелегальной миграции, сообщает пресс-служба Следственного комитета.