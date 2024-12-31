Минобороны России: над Крымом уничтожили 17 украинских БПЛА

Над Крымским полуостровом за минувшую ночь сбили 17 вражеских БПЛА.В телеграм-канале Минобороны Российской Федерации появилась следующая информация по итогам прошедшей ночи:«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов».
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