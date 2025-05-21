Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Свёклу никогда не переварить, если не готовить в кашеварке!Врач Мойсенко: ов...
  • Александр Гуреев
    Миллер будет сильно плакать. 😭Совет директоров ...
  • Александр Котов
    Высоту забора надо увеличить, эту ракеты перелетят."Известия": Финля...

Чешский кабмин продлил режим ЧС в районе аварии цистерн с бензолом до 26 июня

Чешский кабмин продлил режим ЧС в районе аварии цистерн с бензолом до 26 июня

Чешский кабмин в среду продлил до 26 июня режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе города Густопече-над-Бечвоу (на северо-востоке страны), где в феврале этого года в результате аварии грузового поезда из нескольких цистерн вылился и загорелся бензол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх