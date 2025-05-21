Чешский кабмин продлил режим ЧС в районе аварии цистерн с бензолом до 26 июня

Чешский кабмин в среду продлил до 26 июня режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе города Густопече-над-Бечвоу (на северо-востоке страны), где в феврале этого года в результате аварии грузового поезда из нескольких цистерн вылился и загорелся бензол.