Песков назвал отказ от российского газа причиной кризиса в Германии

Дмитрий Песков заявил, что отказ Германии от дешёвого российского газа ослабил её экономику, увеличив расходы на топливо от США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Все врут": Люди ...
- Татьяна Буцкая пр...
- Кубанский спрут о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым