Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

Как заявить миру, что я слежу за модой? Надеть чепчик!

Как заявить миру, что я слежу за модой? Надеть чепчик!

Как вам чепчик? Впали в детство или на пике популярности. На некоторых модных форумах я прочитала что, мода циклична, чепчик вернулся! Но я не могу вспомнить чтобы такой головной убор был в моде когда-либо.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
дебилизм и полное отсутствие  вкуса. Только  пустышки во рту  не хватает  дебилам
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13 час.
АМ
Алиса Майская
Здорово! Мило и нежно.
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12 час.
Елена Хараничева
Когда я была в шестом классе, мне бабушка связала шапочку, как на номере 10.
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5 час.

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