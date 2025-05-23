Юрист Соловьев: злоумышленники начали создавать фейковые рабочие чаты в мессенджерах

Мошенники получают код для входа в «Госуслуги» Аферисты начали использовать новый способ мошенничества, создавая фейковые рабочие чаты в мессенджерах, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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