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Биолог Воробьев: навоз не может заменить сидерат, потому что это другое

Биолог Воробьев: навоз не может заменить сидерат, потому что это другое

Иногда огородники предпочитают сидератам навоз — он питает почву, повышая ее плодородие. Однако это не совсем правильно, так как они выполняют разные функции, рассказал 360.

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