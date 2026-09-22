Биолог Воробьев: навоз не может заменить сидерат, потому что это другое

Иногда огородники предпочитают сидератам навоз — он питает почву, повышая ее плодородие. Однако это не совсем правильно, так как они выполняют разные функции, рассказал 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Kp.ru: Дрожжина п...
- Жители Алешек, по...
- Профессор Сафонов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым