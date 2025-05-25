Латвия призывает Европу перестать выдавать визы гражданам РФ

РИГА, 25 мая, ФедералПресс. Латвийское Министерство иностранных дел в лице главы ведомства Байбы Браже обратилось к государствам Европейского союза с призывом временно прекратить оформление виз для россиян.
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