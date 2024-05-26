Театр абсурда
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Театр абсурда

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НАЧАЛЬНИЦЕ СТОЛИЧНОГО ОМВД, ЗА ДЕНЬГИ ПОМОГАВШЕЙ МИГРАНТАМ, ОЗВУЧЕН ПРИГОВОР

НАЧАЛЬНИЦЕ СТОЛИЧНОГО ОМВД, ЗА ДЕНЬГИ ПОМОГАВШЕЙ МИГРАНТАМ, ОЗВУЧЕН ПРИГОВОР

Девять лет тюремного заключения получила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД столичного района Кунцево.

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