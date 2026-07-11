Всеобщая реабилитация: красивая концепция, в которую мы поверили

Верховный Суд в деле о банкротстве птицефабрики «Ударник» обозначил условия, при которых реабилитационные процедуры имеют приоритет перед ликвидационными, а также сформулировал свое отношение к понятию реабилитационного паритета.
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