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Всеобщая реабилитация: красивая концепция, в которую мы поверили

Верховный Суд в деле о банкротстве птицефабрики «Ударник» обозначил условия, при которых реабилитационные процедуры имеют приоритет перед ликвидационными, а также сформулировал свое отношение к понятию реабилитационного паритета.

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