Прокуратура Иркутской области подвела итоги полугодия: восстановлены права участников СВО и погашены долги по зарплате

В Иркутской области прошло заседание коллегии региональной прокуратуры. Руководители ведомства обсудили, как в первом полугодии 2026 года шла работа по защите прав граждан и укреплению законности, а также поставили задачи на второе полугодие.
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