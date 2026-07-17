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Иркутск Сегодня

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Прокуратура Иркутской области подвела итоги полугодия: восстановлены права участников СВО и погашены долги по зарплате

В Иркутской области прошло заседание коллегии региональной прокуратуры. Руководители ведомства обсудили, как в первом полугодии 2026 года шла работа по защите прав граждан и укреплению законности, а также поставили задачи на второе полугодие.

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