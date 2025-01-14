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Позитив для оптимистов

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  • Анатолий протасевич
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Что ждёт НАТО при Трампе? Марков озвучил судьбу альянса

Что ждёт НАТО при Трампе? Марков озвучил судьбу альянса

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