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Наследники Булгакова пытаются помешать показам "Мастера и Маргариты" в США

Наследники Булгакова пытаются помешать показам "Мастера и Маргариты" в США

Родственники писателя обратились в суд Наследники писателя Михаила Булгакова — внуки его третьей жены Дарья и Сергей Шиловские — пытались заблокировать показы российской экранизации "Мастера и Маргариты" в США.

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