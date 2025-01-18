Ямочный ремонт продолжается на Красносельском шоссе в Костроме В Костроме начались активные ямочные ремонтные работы на участке Красносельского шоссе, сообщает корреспондент издания SMINEWS.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ямочный ремонт продолжается на Красносельском шоссе в Костроме В Костроме начались активные ямочные ремонтные работы на участке Красносельского шоссе, сообщает корреспондент издания SMINEWS.