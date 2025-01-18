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SMINEWS

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Ямочный ремонт продолжается на Красносельском шоссе в Костроме

Ямочный ремонт продолжается на Красносельском шоссе в Костроме В Костроме начались активные ямочные ремонтные работы на участке Красносельского шоссе, сообщает корреспондент издания SMINEWS.

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