Росавиция: временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация. Воздушная гавань была закрыта на прием и отправку воздушных судов с 08:02 мск по указанию органов управления воздушным движением.
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