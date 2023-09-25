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«Зенит» проиграл «Локо», «Атлетико» прихлопнул «Реал», ничья в дерби Северного Лондона, кризис «Челси», «Ред Булл» взял Кубок конструкторов, украинские фигуристы не поздравили грузинскую пару и другие новости

«Зенит» проиграл «Локо», «Атлетико» прихлопнул «Реал», ничья в дерби Северного Лондона, кризис «Челси», «Ред Булл» взял Кубок конструкторов, украинские фигуристы не поздравили грузинскую пару и другие новости

1. В РПЛ гол Тикнизяна на 91-й минуте принес «Локомотиву» победу над «Зенитом» в гостях – 2:1! Самого Наира удалили на 95-й: он схватил две желтые за 3 минуты.

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