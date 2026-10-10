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Царьград

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«Амкар-Пермь» проиграл 0:3 «Зениту-2», но вышел в «Золото»

«Амкар-Пермь» проиграл 0:3 «Зениту-2», но вышел в «Золото»

Пермский «Амкар-Пермь» в гостевом матче 14-го тура Второй лиги А пропустил три безответных мяча от «Зенита-2», все — до перерыва, но сохранил ранее обеспеченный переход в группу «Золото».

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