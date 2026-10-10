«Амкар-Пермь» проиграл 0:3 «Зениту-2», но вышел в «Золото»

Пермский «Амкар-Пермь» в гостевом матче 14-го тура Второй лиги А пропустил три безответных мяча от «Зенита-2», все — до перерыва, но сохранил ранее обеспеченный переход в группу «Золото».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- G7 пригрозила сан...
- ВД В Челябинской обл...
- Штраф до 50 тысяч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым