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Царьград

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В 8 районах Кубани ввели четвёртый класс пожарной опасности

В 8 районах Кубани ввели четвёртый класс пожарной опасности

Четвёртый класс пожарной опасности введён в восьми муниципалитетах Краснодарского края из-за высоких температур и отсутствия осадков, режим продлится до 13 октября.

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