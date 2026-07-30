Фестиваль «Великий Болгар» пройдет в Татарстане после трехлетнего перерыва

Фестиваль «Великий Болгар» в 2020 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Исторический фестиваль «Великий Болгар» вновь состоится в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике после трехлетнего перерыва.
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