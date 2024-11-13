В Новороссийске мужчина снимал на видео военные корабли и отправлял эту информацию на Украину

В Новороссийске мужчина снимал на видео военные корабли и отправлял эту информацию на УкраинуВ Восточном районе Новороссийска задержали мужчину, который фиксировал на видео военные корабли и отправлял эти материалы украинским спецслужбам.
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