Юрист Челноков: скины из Counter-Strike можно делить при разводе

Общие аккаунты в соцсетях, игровые персонажи с дорогими скинами, подписки на стриминговые сервисы и криптовалютные кошельки также считаются совместно нажитым в браке имуществом и могут делиться при разводе.
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