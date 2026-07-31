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Газета.ру

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Юрист Челноков: скины из Counter-Strike можно делить при разводе

Юрист Челноков: скины из Counter-Strike можно делить при разводе

Общие аккаунты в соцсетях, игровые персонажи с дорогими скинами, подписки на стриминговые сервисы и криптовалютные кошельки также считаются совместно нажитым в браке имуществом и могут делиться при разводе.

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