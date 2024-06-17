Эксперт «За рулем» назвал 3 причины перегрева автоматической коробки и «вариатора»

Почему греется любая коробка Известно, что механическая коробка передач имеет самый высокий КПД, который равен 0,96-0,98, то есть при передаче крутящего момента от двигателя к колесам лишь 2-4% энергии теряется и преобразуется в тепло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии