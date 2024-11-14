Житель Алматинской области обманул казахстанцев на 80 миллионов тенге

40 эпизодов мошенничества на 80 миллионов тенге совершил житель Алматинской области. Как сообщили в департаменте полиции региона, выявлен сороковой эпизод мошенничества с участием находящегося под арестом подозреваемого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии