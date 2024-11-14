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Житель Алматинской области обманул казахстанцев на 80 миллионов тенге

Житель Алматинской области обманул казахстанцев на 80 миллионов тенге

40 эпизодов мошенничества на 80 миллионов тенге совершил житель Алматинской области. Как сообщили в департаменте полиции региона, выявлен сороковой эпизод мошенничества с участием находящегося под арестом подозреваемого.

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