Баскетбольный клуб "Зенит" подписал контракт с американским защитником Маркусом Ховардом до конца сезона-2027/28.
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