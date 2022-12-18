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Бускетс покинет «Барсу» в конце сезона. Это окончательное решение, хотя Хави пытался переубедить хавбека

Бускетс покинет «Барсу» в конце сезона. Это окончательное решение, хотя Хави пытался переубедить хавбека

Серджи Бускетс покинет «Барселону» по окончании этого сезона. Как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к Бускетсу, полузащитник принял окончательное решение – он покинет «Барселону», когда срок его контракта с клубом истечет.

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