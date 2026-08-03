ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Контроль над населенными пунктами установили военнослужащие группировки войск «Север». 03-08-2026 12:14 Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Белый Колодезь и Устиновка в зоне проведения специальной военной операции.
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