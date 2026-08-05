12 000 мАч, 100 Вт, умные функции и повышенная надежность — за 60 долларов: представлен мобильный аккумулятор Huawei All-Round Charging Power Bank

Это первая модель производителя, которая отвечает новым требованиям безопасности китайского национального стандартаHuawei анонсировала свой первый внешний аккумулятор, соответствующий новому национальному стандарту Китая для мобильных источников питания.
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