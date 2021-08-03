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Компактно и бюджетно: какие квартиры хотели бы купить жители Хабаровска и Владивостока

Компактно и бюджетно: какие квартиры хотели бы купить жители Хабаровска и Владивостока

Сегодня о приобретении квартиры думает более четверти хабаровчан (26%) и 16% жителей Владивостока, выяснила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей городов с населением от 500 тыс.

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