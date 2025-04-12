Кирилл Дмитриев: Тайны самого загадочного переговорщика России Ирэн ОрлонскаяВ условиях нарастающего геополитического напряжения между Россией и Западом имя Кирилла Дмитриева всё чаще оказывается на слуху, хотя и не в первых строках новостей.