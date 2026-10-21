24 октября в 11:00 на улице Абрамцевская, дом 8а, пройдёт ежегодный турнир по быстрым шахматам. К участию приглашаются дети от 4 до 12 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Москвичи выбрали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым