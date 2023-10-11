Генерал Милли предупреждает: Российская победа на Украине увеличит риск войны в ближайшие 10–15 лет

США испугались победы России на Украине. Генерал Милли объяснил почему. Контрнаступление ВСУ против российских сил будет «долгим, тяжелым и очень кровавым» и займет «значительное время», пишет Axios со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.