На Всемирной конференции профессионального и технического образования в г. Тяньцзине (Китайская Народная Республика) обсудили модернизацию содержания профессионального образования, интеграцию колледжей с предприятиями, применение цифровых инструментов в подготовке кадров.
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