Власти Новосибирской области увеличили объем региональной господдержки науки и инновационного сектора

По сравнению с 2024 годом сумма выделяемых средств увеличится на 80 млн рублейОбъём господдержки науки и инноваций на региональном уровне в Новосибирской области вырастет в 2025 году до 730 млн рублей, годом ранее было 650 млн рублей.