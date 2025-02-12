Акция "Аэрофлота" на текущих уровнях переоценена

Аэрофлот представил операционные результаты за январь. Рост пассажирооборота группы замедлился до +3%, при этом у авиакомпании «Аэрофлот» (без Победы и Россия) на международных линиях двухзначный рост еще сохранялся (+10,1%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)