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Макрон допустил перенос церемонии открытия ОИ-2024 с реки Сены в случае угрозы безопасности

26 июля на реке Сене в Париже пройдет церемония открытия Олимпийских игр. Президент Франции ответил, в частности, на вопрос о рисках террористической угрозы.

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