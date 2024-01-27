Учёные: «бактерия радости» влияет на психическое состояние человека

Учёные доказали, что микробиота кишечника влияет на психическое состояние человека. Согласно исследованиям, состав микроорганизмов у здоровых людей и у тех, кто страдает психическими расстройствами, заявила руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова.