Учёные: «бактерия радости» влияет на психическое состояние человека

Учёные доказали, что микробиота кишечника влияет на психическое состояние человека. Согласно исследованиям, состав микроорганизмов у здоровых людей и у тех, кто страдает психическими расстройствами, заявила руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова.
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