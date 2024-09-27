«Легко показывают зубы, снимая свою улыбку», — стафф BTS рассказал, как парни обращаются с сотрудниками HYBE

Как парни из BTS обращаются со своими сотрудниками? Расценивают ли их как тех, с кем можно поговорить наравне или дают понять, что их социальный статус гораздо выше? Анонимный юзер с ником SpyAmongStars19998 сообщил публике, что ребята умеют показывать свой характер и дают понять, что шутить с ними нельзя.