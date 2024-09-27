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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

«Легко показывают зубы, снимая свою улыбку», — стафф BTS рассказал, как парни обращаются с сотрудниками HYBE

«Легко показывают зубы, снимая свою улыбку», — стафф BTS рассказал, как парни обращаются с сотрудниками HYBE

Как парни из BTS обращаются со своими сотрудниками? Расценивают ли их как тех, с кем можно поговорить наравне или дают понять, что их социальный статус гораздо выше? Анонимный юзер с ником SpyAmongStars19998 сообщил публике, что ребята умеют показывать свой характер и дают понять, что шутить с ними нельзя.

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