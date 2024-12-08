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Как уничтожали русские победы в Сирии: Командир ЧВК «Вагнер» не стал скрывать детали

Сирия снова в огне разрушительной войны, в стране разгулялись террористы. Всего за день боевики смогли захватить Алеппо - город, на освобождение которого ушло несколько лет, и сильно помогали законным властям именно бойцы из России.

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