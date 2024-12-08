Сирия снова в огне разрушительной войны, в стране разгулялись террористы. Всего за день боевики смогли захватить Алеппо - город, на освобождение которого ушло несколько лет, и сильно помогали законным властям именно бойцы из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии