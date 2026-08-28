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Норвегия глазами Тора-Ивара Несса: магия северного сияния в объективе

Норвегия глазами Тора-Ивара Несса: магия северного сияния в объективе

Тор-Ивар Несс — фотограф, чьи работы переносят зрителя в самое сердце скандинавской сказки. Автор живёт в Нордрейсе, небольшом муниципалитете на севере Норвегии, и специализируется на ночных и наземных пейзажах.

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